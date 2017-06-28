Стало известно о пленении российского военнослужащего на Украине

Российский военнослужащий Виктор Агеев попал в плен в ходе участия в боевых действиях на Донбассе.

Россиянин входил в состав группы разведчиков самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Украинскими военными он был захвачен у населенного пункта Желобок Славяносербского района, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на «Русскую службу ВВС».

Информацию о пленении россиянина подтвердили в Минобороны Украины. Отмечается, что документы Агеева по фотографиям опознала его мать.

Агеев в 2015-2016 годах проходил срочную службы в рядах российской армии, а затем, по словам его сослуживцев, стал контрактником. Одному из них он в личной переписке рассказал, что находится на Украине.