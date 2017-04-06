Стало известно об очередном взрыве iPhone 7
В Китае взорвался iPhone 7. По словам исследователей, взрывы будут случаться до тех пор, пока не будет найдена альтернатива литий-ионным аккумуляторам.
iPhone взорвался через несколько минут после того, как его поставили заряжаться. Отмечается, что после возгорания устройство распалось на две части. Владелец iPhone заявил, что гаджет он купил около четырех месяцев назад, - сообщают «Актуальные новости».
По словам официальных представителей подразделения Apple в Китае, смартфон был оригинальным.
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