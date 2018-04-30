Стало известно имя нового главы британского МВД

Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Британии.

На официальной странице премьер-министра страны Терезы Мэй в Twitter говорится: «Саджид Джавид становится министром внутренних дел».

Бывшая глава ведомства Эмбер Радд покинула свой пост 29 апреля в связи со скандалом, связанным с мигрантами, передают «Известия». Британские издания сообщили, что МВД определяло целевые показатели числа депортаций мигрантов. Радд вначале опровергла эти данные. Затем она извинилась и заявила, что не знала об этих показателях.