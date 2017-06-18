Стало известно имя нового начальника ГИБДД

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника ГИБДД. Им стал генерал-майор полиции Михаил Черников.

В документе говорится: «Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича — начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

В 2006 году он стал руководителем управления ГИБДД Красноярского края. Спустя пять лет Черников занял пост замначальника управления МВД по Ставропольскому краю. Через четыре года его назначили начальником управления МВД по Хабаровскому краю.

Прошлый глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был отстранен от занимаемой должности в конце марта. Как сообщает РБК, увольнение связано с предстоящей реформой: ожидается, что ГИБДД станет частью патрульно-постовой службы.