Стало известно новое название украинской «дочки» Сбербанка после продажи
После продажи украинская «дочка» Сбербанка получит новое имя, заявил один из покупателей, владелец латвийского Norvik Bankа Григорий Гусельников.
По его словам, скорее всего, бывший российский актив получит название Norvik Bankа. Он подчеркнул, что смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца, а сам банк будет управляться из Евросоюза.
Ранее Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки», ставшей объектом атак националистов, латвийскому «Норвик банку» и белорусской компании, которой владеет Саид Гуцериев, сын владельца «Руснефти» Михаила Гуцериева.
В Сбербанке ожидают закрытия сделки уже в текущем полугодии, после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «Эхо Москвы».
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