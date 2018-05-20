Не стало главы LG Group Ку Бон Му
В Сеуле в возрасте 73 лет умер председатель южнокорейской группы компаний LG Group Ку Бон Му.
Как сообщает ТАСС, он был госпитализирован в четверг и находился в критическом состоянии. Ку Бон Му перенес несколько операций на головном мозге в этом году.
Он управлял компанией в течение 23 лет и стал ее руководителем в 1995 году после смерти отца. В связи с ухудшением здоровья Ку Бон Му передал управление компанией младшему брату Ку Бон Чжуну.
По данным издания Yonhap, кресло главы LG Group может занять приемный сын умершего Ку Кванг Мо.
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