Сталкерам не дали встретить Новый год рядом с Чернобыльской АЭС
Украинская полиция задержала четырех экстремалов, готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Сталкеры хотели отметить праздник районе отселенного села Иловница Иванковского района.
Трое мужчин 23-30 лет и 25-летняя женщина незаконно вне контрольно-пропускных пунктов проникли в зону отчуждения для экстремального туризма и собирались встретить там Новый год.
Молодым людям грозит штраф, материалы дела переданы в суд, сообщает РИА Новости.
Следующая новость В США исчез с радаров самолет
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии