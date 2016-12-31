Сталкерам не дали встретить Новый год рядом с Чернобыльской АЭС

Украинская полиция задержала четырех экстремалов, готовившихся к встрече Нового года в нежилом доме в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Сталкеры хотели отметить праздник районе отселенного села Иловница Иванковского района.

Трое мужчин 23-30 лет и 25-летняя женщина незаконно вне контрольно-пропускных пунктов проникли в зону отчуждения для экстремального туризма и собирались встретить там Новый год.

Молодым людям грозит штраф, материалы дела переданы в суд, сообщает РИА Новости.