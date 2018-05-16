«Сталин» гробит жесткий диск и блокирует работу процессора

Европейские эксперты по кибербезопасности обнаружили новый экранный блокировщик под названием «StalinLocker» или «StalinScreamer».

Вирус уничтожает содержимое дисков на компьютере, а также пытается прекратить другие процессы, в частности, завершает работу проводника.

В течение этого времени на экран выводится изображение советского руководителя Иосифа Сталина, исполняется гимн СССР и показывается обратный отсчет до начала удаления файлов.

Код разблокировки можно определить, если вычислить разность между моментом, когда программа сработала, и 1922.12.30 — датой образования СССР, после чего его нужно ввести в предлагаемое окно, и блокировщик прекращает работу.

Как отмечается, большинство антивирусов, использующих актуальные базы, способны распознать эту вредоносную программу, сообщает РИА Новости.

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