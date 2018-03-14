В МО стали реже умирать от болезней органов дыхания
В Московской области отмечают значительное снижение смертности от заболеваний органов дыхания.
В частности, в первом месяце текущего года этот показатель оказался на 61% меньше, чем в то же период прошлого года. Глава Минздрава Подмосковья Дмитрия Марков уточнил, что скончались на 261 человека меньше.
Он также добавил, что благодаря профилактическим мерам в регионе снижается интенсивность заболеваемости недугами данной группы, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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