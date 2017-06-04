Стали известные первые вопросы россиян в рамках прямой линии с Путиным

Стали известны первые вопросы, которые зададут президенту России Владимиру Путину в ходе ежегодной прямой линии.

Как сообщает РИА Новости, они касаются жилья и коммунальных платежей, вопросов реновации в различных субъектах страны, экономической обстановки в России, зарплат и пособий, а также завышенных цен на туристические поездки по России.

Так, жители Волгограда интересуются судьбой обманутых дольщиков, а петербуржцы спрашивают о возможности распространения программы реновации на другие регионы страны. Россиян также волнуют вопросы увеличения зарплат бюджетникам, повышение пенсий и увеличения детских пособий.

Советник президента ПАО «Ростелеком» Александр Цейтлин пояснил: «Первые вопросы, которые пришли, связаны с ветхим жильем, с плохим состоянием, дорог… В общем, наши стандартные беды. С детскими пособиями. Очень интересно, что появились вопросы, связанные с только что закончившимся экономическим форумом».

Прямая линия с президентом состоится 15 июня.