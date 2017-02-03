Стали известны сроки введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Граждане Украины смогут въезжать на территорию Европейского союза без получения визы уже летом текущего года.

По данным украинских СМИ, в апреле состоится рассмотрение Европарламентом документа о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, а уже в июле можно будет воспользоваться новыми возможностями.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами в ЕС заявил, что жители страны будут разочарованы, если безвизовый въезд им не будет предоставлен. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».