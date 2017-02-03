Стали известны сроки введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Граждане Украины смогут въезжать на территорию Европейского союза без получения визы уже летом текущего года.
По данным украинских СМИ, в апреле состоится рассмотрение Европарламентом документа о безвизовом режиме между Украиной и ЕС, а уже в июле можно будет воспользоваться новыми возможностями.
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с послами в ЕС заявил, что жители страны будут разочарованы, если безвизовый въезд им не будет предоставлен. Об этом сообщает интернет-издание «Народные новости».
Следующая новость Мигрантов без трудовых договоров будут выдворять из России
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии