Стали известны соперники сборной РФ на Кубке Конфедераций
Сборной России по футболу предстоит сыграть на кубке Конедераций-2017 с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
Встречи с этими командами пройдут 17, 21 и 24 июня в Санкт-Петербурге, Москве и Казани соответственно.
Наряду с командами указанных стран сборная России входит в группу А. В составе группы В сборные Австралии, Германии, Чили. Четвертый участник определится позднее, когда стане известен чемпион Африки, передает «Интерфакс».
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