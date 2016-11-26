Стали известны соперники сборной РФ на Кубке Конфедераций

Сборной России по футболу предстоит сыграть на кубке Конедераций-2017 с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Встречи с этими командами пройдут 17, 21 и 24 июня в Санкт-Петербурге, Москве и Казани соответственно.

Наряду с командами указанных стран сборная России входит в группу А. В составе группы В сборные Австралии, Германии, Чили. Четвертый участник определится позднее, когда стане известен чемпион Африки, передает «Интерфакс».