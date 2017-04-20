Стали известны самые богатые депутаты Санкт-Петербурга

Коммунист Александр Рассудов стал самым богатым депутатом Санкт-Петербурга, заработав с доходом 775,7 миллионов рублей, следует из отчета о имуществе и доходах парламентариев за 2016 год, опубликованного на сайте городского Законодательного собрания.

Согласно документу, Рассудов владеет 34 земельными участками общей площадью более 70 га, тремя квартирами, тремя нежилыми помещениями, двумя автомобилями бизнес-класса и одним гаражом.

При этом супруга Рассудова заработала за год 9,4 миллиона рублей, она владеет апартаментами и гаражом в Испании.

В предвыборной декларации депутата в качества дохода за 2015 год указано 5 миллионов рублей.

Второе место в рейтинге самых богатых депутатов Петербурга заняла Любовь Егорова из партии «Единая Россия». Ее доход за 2016 год составил 9 миллионов рублей.

Самым бедным депутатом в списке стал сын Егоровой - бывший футболист Виктор Сысоев. Его доход составил 624,7 тысячи рублей, на нем записаны автомобиль Hyundai и половина квартиры площадью 52 квадратных метра, сообщает «Санкт-Петербург.ру».