Стали известны самые востребованные профессии в 2017 году

Специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и гуманитарных областях станут самыми востребованными на российском рынке труда в 2017 году.

По данным Минтруда, которые приводит RT, наиболее востребованными на рынке труда будут квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта.

Кроме того, работодатели нуждаются в специалистах высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областей и культуры.

Вместе с тем, профессионалы в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы в этом году могут не найти себе работу, так как спрос на эти профессии резко сократился.

Минтруд также прогнозирует, что в 2017 году уровень безработицы не превысит 5,8-5,9 процентов.

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