Стали известны самые чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России стали Тамбовская область, Алтай и Чувашия, следует из данных исследования, проведенного «Зеленым патрулем».

По словам директора природоохранных программ «Зеленого патруля» Романа Пукалова, в лидеры по чистоте окружающей среды попали также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Тюменская и Ульяновская области, Чукотка.

Худшими с точки зрения экологии стали Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, а также Еврейская АО и Республика Бурятия.

«Зоной экологического бедствия» экологи объявили Красноярск, где расположен один из крупнейших в мире алюминиевый завод.

Рейтинг составлен на основе оценки состояния атмосферы, воды и почв, биоресурсов, отношения к экологическим проблемам властей и общества, уровня экологического образования и других факторов, сообщает «Российская газета».