Стали известны самые трезвые регионы России

Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми трезвыми регионами России, следует из рейтинга, опубликованного федеральным проектом «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитическим центром при Общественной палате.

Лидерами антирейтинга стали Магаданская область, Чукотский автономный округ и Республика Коми – здесь зафиксирован самый высокий уровень потребления крепких алкогольных напитков.

По словам руководителя экспертно-аналитического центра при Общественной палате Кирилла Акимова, во время составления рейтинга был проанализирован объем продаж десяти видов алкогольной продукции.

В прошлогоднем исследовании эксперты учитывали объем продаж только водки и пива, в этот раз эксперты учли также статистику продажи ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25 процентов и выше, коньяка и коньячных напитков, натуральных и игристых вин, различных винных напитков, пива и медовухи. Об этом сообщает «РИА Новости».