Стали известны результаты анализа ДНК снежного человека

Ученые из Университета в Буффало провели генетические исследования девяти образцов, которые якобы принадлежали «йети».

Как уточняет издание «Индикатор», образцы хранились в музеях, монастырях и частных коллекциях. Ученые рассмотрели фрагменты костей, зубов, кожи, волосяного покрова и экскрементов, которые принадлежали снежному человеку – мифическому обезьяноподобному животному, обитающему в Гималаях.

Руководитель исследования, профессор из Университета в Буффало Шарлотта Линдквист отметила: «Полученные результаты позволяют предположить, что местные медведи могли стать биологической основой легенд о йети, и наше исследование показывает, что генетика может раскрыть и другие похожие тайны».

Данное исследование позволило сделать самое полное и точное описание «йети». Ученые выяснили, что у тибетского бурого медведя есть близкие родственники среди видов, обитающих по всей Евразии и в Северной Америке.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В России открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО