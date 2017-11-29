Стали известны результаты анализа ДНК снежного человека

Ученые из Университета в Буффало провели генетические исследования девяти образцов, которые якобы принадлежали «йети».

Как уточняет издание «Индикатор», образцы хранились в музеях, монастырях и частных коллекциях. Ученые рассмотрели фрагменты костей, зубов, кожи, волосяного покрова и экскрементов, которые принадлежали снежному человеку – мифическому обезьяноподобному животному, обитающему в Гималаях.

Руководитель исследования, профессор из Университета в Буффало Шарлотта Линдквист отметила: «Полученные результаты позволяют предположить, что местные медведи могли стать биологической основой легенд о йети, и наше исследование показывает, что генетика может раскрыть и другие похожие тайны».

Данное исследование позволило сделать самое полное и точное описание «йети». Ученые выяснили, что у тибетского бурого медведя есть близкие родственники среди видов, обитающих по всей Евразии и в Северной Америке.