Стали известны размеры фондов претендентов на пост президента РФ

Самым крупным избирательным фондом располагает действующий глава государства – Владимир Путин.

Его размер превышает 400 миллионов рублей. Из этой суммы, по данным Центризбиркома России, уже потрачены 14,4 миллиона рублей. В частности, девять миллионов рублей ушло на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов.

Фонд Владимира Жириновского насчитывает 200 миллионов рублей. Лидер ЛДПР пока никаких трат на избирательную кампанию не производил. Бизнес-омбудсмен Борис Титов из своего фонда размером в 20,7 миллиона рублей потратил на агитацию только десятую часть.

Телеведущей Ксении Собчак из 19,4 миллионов рублей потребовалось 3,6 миллиона на обеспечение сбора подписей. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский из поступивших в его фонд 15 миллионов рублей истратил 9,4 миллиона.

Самый скромный избирательный фонд у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В нем всего одна тысяча 66 рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию ЦИК.

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