Стали известны причины отсутствия эффекта от разгона облаков 9 мая

Задача обеспечить безоблачное небо над Москвой в День Победы не ставилась, заявил замдиректора «Агентства атмосферных технологий» Василий Мартанов.

По его словам, такая задача современными технологиями может быть достигнута только при наиболее простых метеоусловиях.

Вместе с тем, по данным «РБК», за разгон облаков над Москвой компания-подрядчик, которой является «Агентство атмосферных технологий», получила 98 миллионов рублей, однако плохие метеоусловия в итоге даже не позволили провести воздушную часть парада в столице.

Чтобы получить оценку выполненных работ, Мартанов предложил обратиться к заказчику — московскому городскому специализированному управлению по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства.

На вопрос, вернет ли компания аванс заказчику, так как работа была выполнена некачественно, Мартанов отвечать отказался.

За день до торжественного парада в честь дня Победы в Минобороны сообщили, что самолеты Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации проведут работы по разгону облаков, способных вызвать неблагоприятные погодные условия.

Контракт на «выполнение работ по метеозащите Москвы» 1 мая, 9 мая и 12 июня, заключенный с «Агентством атмосферных технологий», составил 293,7 миллиона рублей.

Прошедший День Победы в Москве стал самым холодным за всю послевоенную историю метеонаблюдений, максимальная температура в этот день составила всего 3,9 градуса. Кроме того, несмотря на разгон облаков, в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

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