СМИ стали известны подробности задержания заммэра Арамили

Стала известна причина задержания заммэра Арамили Александра Мельникова. Сообщается, что он требовал у местного предпринимателя взятку в виде квартиры.

Как пишет агентство URA.RU, 48-летний чиновник вымогал у местного застройщика Захара Ивачева взятку в виде квартиры и обещал обеспечить ему покровительство в будущем.

Источник в полиции рассказал, что Ивачев по просьбе городской администрации принимал участие в конкурсе на строительство домов для переселения граждан из ветхого жилья. Однако по завершении строительства квартиры в новом доме выкуплены не были и Ивачев оказался на грани банкротства.

Мельников попросил оформить одну из квартир на подставного человека. Также он потребовал у Ивачева ордер о том, что за одно из жилых помещений якобы заплачены деньги. При получении документа Мельников и был схвачен полицией.

Накануне СМИ сообщили о задержании заммэра Арамили. Известно, что он в течение последней недели отсутствовал на рабочем месте по семейным обстоятельствам.

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