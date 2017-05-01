Стали известны подробности падения самолета «Аэрофлот» в «воздушную яму»

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Бангкок, находился в зоне турбулентности всего 15 секунд, рассказал командир экипажа Александр Рузов.

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы», - сказал Рузов телеканалу «НТВ».

Пассажирка самолета по имени Елена рассказала телеканалу «Россия 24», что пассажиры в момент турбулентности не смогли понять причины происходящего. За окном было довольно темно. При этом она подчеркнула, что каждый последующий толчок был сильнее предыдущего, а некоторые были такой силы, что пассажиры подпрыгивали до потолка.

«Это было очень страшное зрелище, такое, что люди просто плакали и теряли сознание от стресса», — отметила женщина.

Самолет попал в зону турбулентности за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда. Экипаж не смог предупредить пассажиров о необходимости пристегнуть ремни безопасности, так как «турбулентность ясного неба» возникла внезапно. В результате пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина. Всем оказали медицинскую помощь, некоторым пострадавшим потребовались операции. Всего на борту находилось 313 пассажиров.

Как поясняет «Аэрофлот», основная особенность «турбулентности ясного неба» заключается в том, что она «возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение», сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
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