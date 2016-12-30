СМИ стали известны подробности завещания британского певца Джорджа Майкла

Британский певец Джордж Майкл, скончавшийся в 53-летнем возрасте на Рождество в английском графстве Оксфордшир, большую часть своего состояния в размере 105 миллионов фунтов стерлингов завещал своей старшей сестре 55-летней Мелани.

Мелани была личным парикмахером и стилистом Майкла и сопровождала певца в турне в конце 80-х годов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.

По данным издания, в завещании на получение наследства указана еще одна старшая сестра певца — 57-летняя Йода. Ранее СМИ сообщали, что долю состояния певца могут унаследовать его крестные дети. Среди них сын и дочь 55-летнего популярного английского актера и музыканта Мартина Кемпа а также дочь британской певицы Джери Холлиуэлл.

После смерти певца стало известно, что он занимался благотворительной деятельностью и в последние годы жизни работал в ночлежке для бездомных, предпочитая сохранять при этом анонимность.

Полиция не смогла определить причины смерти Джорджа Майкла (настоящее имя - Георгиос Кириакос Панайоту), оценив ее как «внезапную, но не подозрительную».