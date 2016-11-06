Стали известны подробности операции «Гнев Евфрата»

Первый этап начавшейся сегодня операции "Гнев Евфрата" по освобождению Ракки от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) будет заключаться в изоляции города. Дальше последует штурм.

Сегодня формирования вооруженной оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" начали наступление на Ракку при поддержке ВВС США. Командование операцией, получившей название "Гнев Евфрата", будет осуществлять специально созданный координационный совет.

Как стало известно ранее, в городе с населением в 300 тысяч человек, находящемся в 520 километрах от Дамаска, боевики приступили к созданию оборонительных укреплений.

Главари ИГ запретили жителям выезжать из Ракки, установив вокруг него сеть блокпостов, а также заминировав подступы к городу, сообщает ТАСС.

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