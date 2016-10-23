Стали известны подробности спецоперации в Нижнем Новгороде

Стали известны некоторые подробности сегодняшней спецоперации силовиков в Нижнем Новгороде. Сотрудники спецслужб ликвидировали в одном из жилых микрорайонов города двух подозреваемых в терроризме.

Полицейские открыли огонь по участникам незаконных вооруженных формирований в Нижнем Новгороде после того, как те оказали сопротивление при попытке их задержания и бросили в них гранату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром в районе жилого комплекса "Цветы" проходила масштабная спецоперация. Полицейские пытались остановить для проверки машину, однако находившиеся в ней люди не подчинились этим требованиям и попытались скрыться.

В ходе спецоперации, по данным источника, уничтожены двое участников незаконных вооруженных формирований, спецслужбы обезвредили подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство, которое находилось в машине.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: терроризм
Следующая новость Российский дайвер погиб в загоревшемся автомобиле в Таиланде

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО