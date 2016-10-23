Стали известны подробности спецоперации в Нижнем Новгороде

Стали известны некоторые подробности сегодняшней спецоперации силовиков в Нижнем Новгороде. Сотрудники спецслужб ликвидировали в одном из жилых микрорайонов города двух подозреваемых в терроризме.

Полицейские открыли огонь по участникам незаконных вооруженных формирований в Нижнем Новгороде после того, как те оказали сопротивление при попытке их задержания и бросили в них гранату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сегодня утром в районе жилого комплекса "Цветы" проходила масштабная спецоперация. Полицейские пытались остановить для проверки машину, однако находившиеся в ней люди не подчинились этим требованиям и попытались скрыться.

В ходе спецоперации, по данным источника, уничтожены двое участников незаконных вооруженных формирований, спецслужбы обезвредили подозрительный предмет, предположительно, взрывное устройство, которое находилось в машине.