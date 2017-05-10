Стали известны первые финалисты «Евровидения 2017»

Определились первые десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение 2017», который проходит в эти дни в Киеве.

По итогам первого полуфинала, прошедшего 9 мая в полупустом зале, в финал вышли конкурсанты, представляющие Молдавию, Азербайджан, Грецию, Швецию, Польшу, Португалию, Армению, Австралию, Кипр и Бельгию.

Отмечается, что билеты в фан-зону можно было приобрести за 499 гривен (1,2 тысячи рублей), а билеты у сцен продавались за 1,199 тысячи гривен (порядка 2,8 тысячи рублей).

Несмотря на невысокие цены на билеты, зал не заполнился даже на половину. Низкий спрос на музыкальный конкурс объясняется тяжелой экономической ситуацией на Украине, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что организаторы «Евровидения-2017» продали на финал конкурса две тысячи билетов на несуществующие места или те, откуда нельзя увидеть сцену. Тем, кто уже приобрел билеты, было предложено их вернуть или обменять.

Второй полуфинал пройдет 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая. Певица Юлия Самойлова, заявленная от России, не примет участие в мероприятии из-за запрета на въезд в страну.