Стали известны окончательные результаты первого тура выборов во Франции

Французские СМИ обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов в стране.

Экс-министр финансов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов. Марин Ле Пен, возглавляющей партию «Народный фронт», удалось заручиться поддержкой 21,3% избирателей.

«Республиканец» Франсуа Фийон и представитель «Непокоренной Франции» Люк Меланшон получили 20,01% и 19,58% голосов соотвественно, передает «Интерфакс».

Во втором туре, который состоится 7 мая, за пост главы государства будут бороться Макрон и Ле Пен. Теледебаты с их участием пройдут 3 мая.