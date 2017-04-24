Стали известны окончательные результаты первого тура выборов во Франции
Французские СМИ обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов в стране.
Экс-министр финансов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов. Марин Ле Пен, возглавляющей партию «Народный фронт», удалось заручиться поддержкой 21,3% избирателей.
«Республиканец» Франсуа Фийон и представитель «Непокоренной Франции» Люк Меланшон получили 20,01% и 19,58% голосов соотвественно, передает «Интерфакс».
Во втором туре, который состоится 7 мая, за пост главы государства будут бороться Макрон и Ле Пен. Теледебаты с их участием пройдут 3 мая.
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