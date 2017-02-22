Стали известны лидеры кинопроизводства в России

Режиссеры Тимур Бекмамбетов, Никита Михалкова и Александр Роднянский стали лидерами кинопроизводства в России, говорится в сообщении Фонда кино.

Всего в список вошли десять компаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Статус лидеров сохранили кинокомпании «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, «СТВ» Сергея Сельянова, «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», «Энджой мувиз», «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Централ Партнершип», «Дирекция кино» Анатолия Максимова.

В этом году в список также попала продюсерская компания Игоря Толстунова.

Кроме того, совет Фонда кино принял решение о поддержке в прокате картин «Гуляй, Вася!», «Время первых», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Везучий случай». Согласно сообщению, деньги будут предоставлены из собственных средств Фонда кино на условиях 100-процентного возврата, сообщает «РИА Новости».

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