Стали известны кандидаты на пост главы «Почты России»

В настоящее время имеется несколько кандидатов на должность гендиректора «Почты России». В частности, госкомпанию могут возглавить чиновники из Минэкономразвития.

Речь идет о заместителях главы МЭР Николае Подгузове и Станиславе Вокресенском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.

В настоящее время «Почту России» возглавляет Дмитрий Страшнов. Агентство уточняет, что срок его контракта истекает в конце июня.