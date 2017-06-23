Стали известны кандидаты на пост главы «Почты России»
В настоящее время имеется несколько кандидатов на должность гендиректора «Почты России». В частности, госкомпанию могут возглавить чиновники из Минэкономразвития.
Речь идет о заместителях главы МЭР Николае Подгузове и Станиславе Вокресенском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
В настоящее время «Почту России» возглавляет Дмитрий Страшнов. Агентство уточняет, что срок его контракта истекает в конце июня.
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