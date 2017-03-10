Стали известны имена предполагаемых убийц Гиви
Министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник обвинил украинских силовиков в убийстве комбата ДНР Михаила Толстых и начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
- Есть все основания полагать, что убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых с позывным Гиви спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения,- сказал Пасечник.
По его словам, командующим 8 полка специального назначения Сил специальных операций ВСУ, который дислоцируется в Хмельницком, является полковник Олег Нечаев, а отдел разведки возглавляет майор Павел Балов с позывным Кедр.
Пасечник также заявил, что в ВСУ создан специальный отдел для организации диверсий на территории Донбасса и в России, которым руководит полковник Анатолий Сандурский с позывным Хутор. Об этом сообщает «РИА Новости».
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