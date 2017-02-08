Стали известны детали срочной поездки губернатора Свердловской области в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил свою готовность к участию в выборах главы региона, которые пройдут в сентябре текущего года.

По словам источника «Ura.ru» в администрации президента РФ, до выборов Куйвашев станет исполняющим обязанности главы региона, приказ о его назначении уже готовится.

Ранее в СМИ появились сообщения о срочной командировке главы Свердловской области в Москву. Источник агентства в администрации президента подтвердил рабочий характер поездки Куйвашева, а также отметил, что встречу стоит трактовать как отчет о проделанной за пять лет в Екатеринбурге работе.

Газета «Ведомости» 6 февраля опубликовала предполагаемый список губернаторов, которые должны будут покинуть свои посты. Согласно данным газеты, Евгений Куйвашев также был упомянут в этом списке.

Губернаторские полномочия Куйвашева истекают в конце мая.

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