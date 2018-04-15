Стали известны «адресаты» новых санкций США
Постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что новые санкции в отношении России коснутся компаний, поставляющих в Сирию технологии для производства химического оружия.
«Они (санкции) будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом и химического оружия», - приводит «Газета.ru» слова Хейли.
Ранее стало известно, что США объявят о введении новых санкций против России 16 апреля.
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