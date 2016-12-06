МО стала второй в рейтинге инвестпривлекательности регионов
Подмосковье заняло второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов.
Опередил Московскую область Краснодарский край, а третью строчку занял Крым. В первую пятерку вошли также Татарстан и Приморский край.
Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и пиар-агентством Publicity. Лидерство в нем обусловлено крупными событиями и инициативами, проходившими в регионах осенью и направленными на улучшение инвестиционного и делового климата.
По словам составителей, рейтинг ориентирован, как на местных предпринимателей, так и на инвесторов со всей России и за ее пределами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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