МО стала второй в рейтинге инвестпривлекательности регионов

Подмосковье заняло второе место в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов.

Опередил Московскую область Краснодарский край, а третью строчку занял Крым. В первую пятерку вошли также Татарстан и Приморский край.

Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и пиар-агентством Publicity. Лидерство в нем обусловлено крупными событиями и инициативами, проходившими в регионах осенью и направленными на улучшение инвестиционного и делового климата.

По словам составителей, рейтинг ориентирован, как на местных предпринимателей, так и на инвесторов со всей России и за ее пределами, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Астрономы нашли самый маленький астероид

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО