Стала известна возможная дата выборов президента РФ

Выборы президента РФ могут состояться 4 или 18 марта 2018 года, рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По ее словам, точная дата будет зависеть от исхода рассмотрения Госдумой предложенных законодательных поправок.

Ранее министерство труда подготовило проект постановления правительства о переносе выходных, согласно которому россияне будут отдыхать с 8 по 11 марта.

Вместе с тем поправки, внесенные в Госдуму, предполагают перенос дня голосования на третье воскресенье месяца. В случае их принятия выборы могут совпасть с годовщиной вхождения Крыма в состав России – 18 марта, уточняет «РИА Новости».