Стала известна причина лишения гражданства РФ смертника Джалилова и его отца

Решение об отмене приема в гражданство РФ уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в петербургском метро, было принято после того, как был установлен факт сокрытия его отцом наличия жены и сына при получении российского гражданства, заявила пресс-секретарь Смольнинского районного суда Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на основании решения Смольнинского районного суда об установлении факта представления отцом Акбаржона Джалилова ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ отменено ранее принятое решение о приеме в гражданство РФ его сына.

Отец террориста-смертника, Джалилов А.К., получил гражданство на основании п.а ч.1 ст.1 соглашения между РФ и Киргизией «Об упрощенном порядке получения гражданства» от 28.03.1996.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения. Погибли 16 человек, включая самого террориста, сообщает «РИА Новости»