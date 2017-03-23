Стала известна причина взрыва на складах боеприпасов в Харьковской области

Произошедшие на складе с боеприпасами в городе Балаклее Харьковской области взрывы стали результатом диверсии, сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, на этих складах хранились танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 и 152 мм. Всего на территории площадью 368 гектаров хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

В связи с угрозой дальнейшей детонации и разлета боеприпасов власти были вынуждены эвакуировать местное население и установить 7-километровую зону безопасности. Движение пассажирского транспорта на железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме, сообщает «Экономика сегодня».

Взрыв на складе боеприпасов произошел 23 марта в 03:30 по московскому времени. В ликвидации последствий ЧП и эвакуации местного населения задействовано 154 единиц техники, в том числе 74 автобуса, 25 карет скорой помощи, 529 человек, в том числе от ГСЧС 329 человек личного состава и 55 единиц техники.