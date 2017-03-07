Стала известна причина переименования законопроекта о российской нации

Рабочая группа по подготовке проекта закона о российской нации приняла решение изменить название, так как понятие «нация» может трудно восприниматься обществом, сообщил журналистам глава группы академик РАН Валерий Тишков.

По его словам, вместо закона «О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями» проект получит название «Об основах государственной национальной политики».

Ученый считает, что общество еще не готово к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности.

По данным СМИ, законопроект должен обозначить механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, а также включить в себя концепции мониторинга этноконфессиональных отношений в регионах РФ, политики государства в отношении малых и коренных народов и принципы этнологической экспертизы законопроектов, сообщает агентство Nation news.