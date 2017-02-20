Стала известна причина смерти Виталия Чуркина

Причиной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркин находился в здании Российского диппредставительства на Манхэттене, когда ему стало плохо из-за «проблемы с сердцем».

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, Чуркин почувствовал себя плохо в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: МИД, ООН
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