Стала известна причина смерти Виталия Чуркина
Причиной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ, пишет New York Post со ссылкой на источники.
По информации издания, Чуркин находился в здании Российского диппредставительства на Манхэттене, когда ему стало плохо из-за «проблемы с сердцем».
По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, Чуркин почувствовал себя плохо в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.
21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет, сообщает «Интерфакс».
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