Стала известна причина смерти Виталия Чуркина

Причиной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ, пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркин находился в здании Российского диппредставительства на Манхэттене, когда ему стало плохо из-за «проблемы с сердцем».

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, Чуркин почувствовал себя плохо в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет, сообщает «Интерфакс».