Стала известна причина удара российских ВКС по турецким военным

Причиной трагического инцидента, произошедшего 9 февраля в Сирии между российскими и турецкими военными, могла стать несогласованность действий турецких ВС на земле.

По данным газеты «Коммерсант», координаты целей для нанесения ударов выбираются на основе космической и агентурной разведки, после чего согласуются по линии генштабов России и Турции.

По предположению источников издания, одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат.

Военные самолеты РФ во время авиаударов по объектам террористической группировки «Исламское государство» в сирийском районе Эль-Баб случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

В результате непреднамеренного авиаудара ВКС РФ погибли трое турецких военных, еще 11 получили ранения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в Сирии, сообщает «Федерал пресс».