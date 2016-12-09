Стала известна причина снятия ограничений на поставку оружия в Сирию

Представитель администрации США рассказал о причинах снятия ограничений на поставки оружия союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, причиной снятия ограничений является операция по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Источник «РИА Новости» также отметил, что постановление администрации США разрешает поставки оборудования партнерам, которые готовят кампанию в Ракке, по мере того как силы коалиции наращивают и укрепляют отношения с силами, противостоящими ИГ.

Собеседник агентства также назвал Сирию спонсором терроризма, поэтому президент США иногда должен отменять ограничения, поскольку в противном случае будет действовать запрет военным США снабжать оружием партнеров, которые проводят контртеррористические операции в Сирии.

Ранее президент США Барак Обама снял формальные ограничения на поставки оружия в Сирию, которая причислена Вашингтоном к страна-спонсорам терроризма.

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Теги:
Места: США, Сирия
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