Стала известна плата Великобритании за Brexit
За выход из состава Европейского союза Великобритания заплатит от 40 до 45 миллиардов евро (35-39 миллиардов фунтов стерлингов).
«Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним», - цитирует «Интерфакс» официального представителя британского кабмина со ссылкой на телеканал Sky News.
Координатор Евросоюза по Brexit Мишель Барнье пояснил, что Лондон внесет свой вклад в бюджет сообщества на 2019 и 2020 годы, как если бы Великобритания все еще оставалась членом сообщества. Кроме того, она профинансирует свою часть европейских программ.
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