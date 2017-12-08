Стала известна плата Великобритании за Brexit

За выход из состава Европейского союза Великобритания заплатит от 40 до 45 миллиардов евро (35-39 миллиардов фунтов стерлингов).

«Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним», - цитирует «Интерфакс» официального представителя британского кабмина со ссылкой на телеканал Sky News.

Координатор Евросоюза по Brexit Мишель Барнье пояснил, что Лондон внесет свой вклад в бюджет сообщества на 2019 и 2020 годы, как если бы Великобритания все еще оставалась членом сообщества. Кроме того, она профинансирует свою часть европейских программ.