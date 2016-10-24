Стала известна первая десятка претендентов за «Золотой мяч»

Издания France Football озвучило первую десятку кандидатов на получение награды «Золотой мяч-2016».

На награду претендуют: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба – «Атлетико»), Гонсало Игуаин («Ювентус» / «Наполи»).

В течение дня будут объявлены имена еще 20 игроков, претендующих на получение самого престижного индивидуального приза в футболе.