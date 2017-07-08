Стала известна дата приезда Путина в Екатеринбург на выставку ИННОПРОМ-2017

Глава России Владимир Путин приедет в Екатеринбург на открытие международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 и пробудет в городе 9 и 10 июля.

Как пишет агенство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля, кроме осмотра экспозиции президент посетит спортивный комплекс «Дацюк-арена», который был построен частично на президентский грант, полученный за победу команды «НЕОПЛАН» в Ночной хоккейной лиге в 2014 году.

Выставка ИННОПРОМ-2017 состоится в Екатеринбурге с 9 по 13 июля. Тема мероприятия - «Умное производство». В этом году в качестве партнера выставки выступит Япония. В экспозиции примут участие 640 компаний из 17 государств. 95 стран направит на выставку свои делегации.

Ранее стало известно, что в аэропорту президента встретят полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Евгений Куйвашев и начальник УФСБ по Свердловской области Александр Вяткин.

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