Стала известна дата похорон Евгения Евтушенко

Похороны поэта Евгения Евтушенко, скончавшегося 1 апреля в возрасте 85 лет в США, пройдут 12 апреля, сообщил друг семьи Михаил Моргулис.

По его словам, изначально похороны планировалось провести 9 апреля. Однако позднее было решено отказаться от этих планов, так как в этот день будет праздник - Вербное воскресенье.

Прощание с Евгением Евтушенко пройдет в московском Центральном доме литераторов.

Поэт перед смертью просил похоронить его в поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.

Евтушенко скончался в субботу в американском городе Талса (штат Оклахома), где он жил и работал в последние четверть века, сообщает «ТВ Центр».