Стал известен срок открытия елочных базаров в Москве

В столице России будут работать около 200 елочных базаров. Узнать об их расположении можно будет на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Откроются елочные базары 20декабря. Продавать хвойных красавиц к празднику они будут до позднего вечера 31 декабря, передает НСН.

Ранее стало известно, что после окончания новогодних каникул москвичи смогут сдать елки на специальные утилизационные пункты. Он начнут работу 9 января.