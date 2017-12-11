Стал известен срок открытия елочных базаров в Москве
В столице России будут работать около 200 елочных базаров. Узнать об их расположении можно будет на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Откроются елочные базары 20декабря. Продавать хвойных красавиц к празднику они будут до позднего вечера 31 декабря, передает НСН.
Ранее стало известно, что после окончания новогодних каникул москвичи смогут сдать елки на специальные утилизационные пункты. Он начнут работу 9 января.
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