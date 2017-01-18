Стал известен самый популярный пароль в мире

Самым популярным в мире паролем оказалась комбинация цифр «123456», выяснили сотрудники компании Keeper Security.

На втором месте по популярности оказался пароль, состоящий из цифр «123456789».

Кроме того, пользователи радовали киберпреступников, устанавливая пароли «1234567», «111111», «123123», qwerty и password.

Исследование основано на данных о крупных взломах, при которых пострадали более 10 миллионов человек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».