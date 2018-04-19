Стагнация рынка не мешает богатеть российским миллиардерам
Общее состояние отечественных миллиардеров выросло на 25 миллиардов долларов.
Кроме того, согласно данным Forbes, увеличилось и число россиян, чье состояние превышает миллиард долларов. В настоящее время их 106 человек.
Лидером рейтинга, опубликованного изданием, является глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, который владеет 19,1 миллиарда долларов. В первую тройку также входят председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (18,7 миллиарда долларов) и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов), передает «ТВ Центр».
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