Стадион в Петербурге будет готов к Кубку Конфедераций

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России проведет основные матчи Кубка Конфедераций 2017 года на арене в Санкт-Петербурге.

Стадион строится с 2007 года.

- Все зависит от жеребьевки, но Санкт-Петербург будет домашней ареной. Это самый большой стадион, сборная проведет там основные матчи, - отметил он в эфире «Матч ТВ».

Жеребьевка Кубка Конфедераций пройдет в Казани 26 ноября.

Матчи Кубка Конфедераций состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.