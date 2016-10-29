Стадион в Петербурге будет готов к Кубку Конфедераций
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России проведет основные матчи Кубка Конфедераций 2017 года на арене в Санкт-Петербурге.
Стадион строится с 2007 года.
- Все зависит от жеребьевки, но Санкт-Петербург будет домашней ареной. Это самый большой стадион, сборная проведет там основные матчи, - отметил он в эфире «Матч ТВ».
Жеребьевка Кубка Конфедераций пройдет в Казани 26 ноября.
Матчи Кубка Конфедераций состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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