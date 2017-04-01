Стадион «Лужники» досрочно сдадут к концу апреля

Футбольный стадион «Лужники» будет сдан к концу апреля. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

ТАСС цитирует политика: «Лужники» мы сдаем раньше намеченного срока, вчера была проведена полная комплексная проверка работы всех инженерных систем со стороны Мосгосстройнадзора. К концу апреля мы надеемся получить разрешение на ввод объекта».

Хуснуллин отметил, что в настоящее время необходимо получить заключение контролирующих органов о соответствии проектным работам. Он также уточнил, что помещения передаются эксплуатирующим организациям для установки раковин, дверей, замков и прочей необходимой инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что реконструкция стадиона почти завершена: выполнены работы по обновлению главной арены стадиона, смонтирован свет, звук. В результате реконструкции увеличилась вместимость стадиона, а также увеличилась ширина выходов с трибун.