Стадион «Лужники» досрочно сдадут к концу апреля

Футбольный стадион «Лужники» будет сдан к концу апреля. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

ТАСС цитирует политика: «Лужники» мы сдаем раньше намеченного срока, вчера была проведена полная комплексная проверка работы всех инженерных систем со стороны Мосгосстройнадзора. К концу апреля мы надеемся получить разрешение на ввод объекта».

Хуснуллин отметил, что в настоящее время необходимо получить заключение контролирующих органов о соответствии проектным работам. Он также уточнил, что помещения передаются эксплуатирующим организациям для установки раковин, дверей, замков и прочей необходимой инфраструктуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что реконструкция стадиона почти завершена: выполнены работы по обновлению главной арены стадиона, смонтирован свет, звук. В результате реконструкции увеличилась вместимость стадиона, а также увеличилась ширина выходов с трибун.

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Места: Москва
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