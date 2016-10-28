Стадион «Крестовский» передадут «Зениту» в январе следующего года

Футбольный клуб «Зенит» в январе 2017 года получит в эксплуатацию стадион «Крестовский», который уже много лет строится в Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Сейчас работы по возведению стадиона на Крестовском острове идут полным ходом. Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день превышает 90 процентов, по ряду работ приближается к 100 процентам.

Стадион для «Зенита» строится с 2007 года.