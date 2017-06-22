СССР обвинили в начале Второй мировой войны

Экс-глава МИД ГДР Маркус Меккель обвинил Советский союз в начале Второй мировой войны.

«Подписанным пактом Гитлер и Сталин фактически поделили мир между собой», — заявил Меккель, выступая на форуме «Петербургский диалог» в Магадане.

При этом экс-глава МИД ГДР отметил, что обе страны одинаково виноваты в начале войны и призвал Россию и Германией выразить сожаление перед своими жертвами.

В России 22 июня отмечают самую скорбную дату в истории - 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни 27 миллионов человек, сообщает Life.