СССР обвинили в начале Второй мировой войны
Экс-глава МИД ГДР Маркус Меккель обвинил Советский союз в начале Второй мировой войны.
«Подписанным пактом Гитлер и Сталин фактически поделили мир между собой», — заявил Меккель, выступая на форуме «Петербургский диалог» в Магадане.
При этом экс-глава МИД ГДР отметил, что обе страны одинаково виноваты в начале войны и призвал Россию и Германией выразить сожаление перед своими жертвами.
В России 22 июня отмечают самую скорбную дату в истории - 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни 27 миллионов человек, сообщает Life.
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